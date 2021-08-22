صحيفة: بريطانيا قد تواجه أزمة نقص في البيرة

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المملكة المتحدة قد تواجه أزمة في مد المطاعم والملاهي الليلية والبارات بالخمور والبيرة بسبب إضراب واسع لسائقي الشاحنات.

وذكرت الصحيفة أن بريطانيا ستواجه نقصا في المشروبات الكحولية خلال إجازة البنوك المقبلة أواخر أغسطس بعد أن أعلن سابقا 1000 سائق شاحنة تأتي من نصيبهم نحو 40% من إمدادات البيرة إلى البارات، إضرابا لرفع رواتبهم هذا الصيف، ما تسبب في مشاكل خطيرة في سلسلة التوريد.

وعلى الرغم من أن الإضراب انتهى أوائل هذا الأسبوع، إلا أن البارات المحلية في كل أنحاء البلاد لقد تواجه نقصا كبيرا في البيرة بينما تضررت الشبكات الكبرى بسبب توقهم على الإمدادات من الخارج.

وأسفرت هذه التطورات، حسب الصحيفة، عن استياء واسع بين زبائن البارات والمطاعم الذي أبدى بعضهم سلوكا عدوانيا تجاه موظفيها.

المصدر: "ديلي ميل"