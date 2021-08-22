 
مباشر

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في قمة "G7" حول أفغانستان

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن سيشارك في قمة
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r44w

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيشارك يوم الثلاثاء في قمة افتراضية لزعماء دول "مجموعة السبع" (G7) لبحث الأوضاع في أفغانستان.

إقرأ المزيد
بريطانيا تطلب عقد قمة طارئة لـG7 بشأن أفغانستان
بريطانيا تطلب عقد قمة طارئة لـG7 بشأن أفغانستان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن بايدن سينضم للقمة افتراضيا لمناقشة الأوضاع الحالية في أفغانستان، بما في ذلك قضية المساعدات الإنسانية لللاجئين الأفغان.

ومع ذلك من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي، في وقت لاحق من الأحد، كلمة بشأن مجريات الأحداث في أفغانستان في ظل وصول حركة "طالبان" المتشددة إلى السلطة.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تترأس بلاده حاليا "مجموعة السبع"، أن زعماءها سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا عاجلا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

المصدر: "رويترز" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا