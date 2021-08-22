وزير خارجية أوكرانيا: أجلينا 83 شخصا من كابل اليوم

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن طائرة عسكرية أوكرانية أجلت اليوم الأحد 83 شخصا من كابل، بينهم صحفيون وناشطون ونساء وأطفال أفغان.

وكتب كوليبا في تغريدة على "تويتر": "أقلت طائرة عسكرية أوكرانية اليوم 83 شخصا خارج كابل. 31 أوكرانيا وأجانب: صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ونساء وأطفال أفغان".

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وأضاف "هم آمنون في كييف. نحن لا نتخلى عن مواطنينا ونساعد الآخرين. نعمل للقيام بمزيد من عمليات الإجلاء".

وفي بيان منفصل قال مكتب الرئيس الأوكراني إن أكثر من 100 أوكراني لا يزالون في أفغانستان.

وساعدت أوكرانيا الأسبوع الماضي في إجلاء السيدة، صحراء كريمي، مخرجة الأفلام الأفغانية، وأول امرأة ترأس مؤسسة الفيلم الرسمية في بلادها.

ويحتشد ألوف الراغبين في الفرار من أفغانستان في مطار كابل، بينما تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى إجلاء الألوف من دبلوماسييها ورعاياها، إضافة إلى العديد من الأفغان.

وذكر شهود أن حركة طالبان فرضت بعض النظام خارج المطار اليوم الأحد، وأن مقاتليها أطلقوا النار في الهواء واستخدموا الهراوات لحمل الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج البوابات الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه.

المصدر: رويترز