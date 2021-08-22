شمخاني: تواجد القوات الأجنبية في الخليج يزعزع أمن واستقرار المنطقة

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن تواجد القوات الأجنبية في الخليج يزعزع الاستقرار والأمن المستديم في المنطقة.

وخلال استقباله في طهران اليوم الأحد وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صون الأمن في الممرات المائية الدولية من الاستراتيجيات الرئيسية لإيران، مؤكدا بأن تواجد القوات الأجنبية في الخليج العربي يزعزع الاستقرار والأمن المستديم في المنطقة.

واستعرض شمخاني توجهات إيران تجاه الاتفاق النووي واعتبر خرق الالتزامات من جانب أمريكا وخروجها غير المسؤول من الاتفاق النووي واستمرار سياسة ترامب من قبل حكومة بايدن، بأنها تشكل السبب الأساس وراء الظروف الراهنة وقال: "إن السبيل للخروج من هذا الطريق المغلق الذي أوجدته أمريكا هو ضمان حقوق الشعب الإيراني المشروعة".

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني إدخال "الكيان الصهيوني المزيف في آلية سنتكوم" مثالا حقيقيا في استمرار سياسات أمريكا المزعزعة للاستقرار وأضاف: أن استمرار هذه السياسة المثيرة للتوتر يعود بتداعيات خطيرة جدا للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأشار شمخاني إلى الماضي العريق للعلاقات بين البلدين إيران واليابان مؤكدا ضرورة التطوير النوعي للعلاقات الثنائية من دون تدخلات وتأثيرات أطراف ثالثة.

المصدر: فارس