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رئيس الوزراء الإسرائيلي: علاقاتنا مع الأردن تسير باتجاه إيجابي جدا

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رئيس الوزراء الإسرائيلي: علاقاتنا مع الأردن تسير باتجاه إيجابي جدا
Reuters Gil Cohen-Magen/Pool via REUTERS
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بالحالة الراهنة لعلاقات بلاده مع الأردن، بعد فترة من الأزمة "غير المبررة"، بحسب قوله.

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وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الأحد، قال بينيت: "نحن نرى أن العلاقات مع الأردن تسير باتجاه إيجابي جدا، بعد سنوات كانت هذه العلاقات فيها تمر بحالة من الأزمة، بلا داع ومبرر. كان يمكن لها أن تكون مبررة لو حاربنا من أجل تحقيق مصلحة وطنية، ولكن لم يكن هناك أي مبرر لهذه الأزمة".

وأضاف: "العكس هو الصحيح، فهي مست بالمصلحة الوطنية. وبسبب الأزمة التي لم يكن لها داعِ فقدنا نهارييم (الباقورة) وتسوفار (الغمر)"، في إشارة إلى منطقتين أردنيتين على الحدود مع إسرائيل استعادتهما المملكة عام 2019، بعد انتهاء فترة استئجارهما (لمدة 25 سنة) من قبل إسرائيل بموجب اتفاق السلام الموقع بين البلدين عام 1994.

المصدر: RT

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