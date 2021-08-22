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تركيا تعتقل 3 عناصر من تنظيم "غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان

أخبار العالم

تركيا تعتقل 3 عناصر من تنظيم
Reuters
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ضبطت قوات الأمن التركية اليوم الأحد 3 عناصر من تنظيم "غولن" أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان.

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وأفادت وكالة الأناضول بأنه "تم ضبط الإرهابيين الثلاثة في قضاء إبصالا بولاية أدرنة بشمال غرب تركيا".

وأضافت الوكالة، أن قوات الأمن التركية قبضت على المشتبه بهم في منطقة عسكرية بالقرب من الحدود اليونانية.

وعند التحري عن هويات الأشخاص الثلاثة، تبين أنهم ينتمون لتنظيم "غولن".

وصنفت تركيا تنظيم "غولن" على أنه "جماعة إرهابية" وألقت الحكومة التركية باللوم على التنظيم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

المصدر: الأناضول

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