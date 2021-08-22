فيديوهات من مطار كابل.. فوضى وإطلاق نار

أظهر مقطع فيديو إطلاق الجيش الأمريكي للنار في الهواء لتفريق الحشود الكبيرة للمواطنين الأفغان الذين يحاولون اختراق محيط مطار كابل للفرار من البلاد.

وأظهر المقطع إطلاق الجيش الأمريكي للنار وحركة المدرعات الأمريكية في محاولة لتفريق ومنع تقدم الحشود.

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها أطلقت النار لتفريق المدنيين الذين احتشدوا في مطار كابل.

وأقر المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، بأن القوات الأمريكية في مطار كابل أطلقت الليل الماضي رصاصا تحذيريا باتجاه الحشود، لكن دون وجود مؤشرات عن وقوع إصابات.

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