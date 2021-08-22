شاهد.. "طالبان" تستهزئ بصورة مشهورة لجنود أمريكيين إبان الحرب العالمية الـ2

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسلحي حركة "طالبان" وهم يستهزؤون على ما يبدو بصورة مشهورة تظهر جنودا أمريكيين في جزيرة إيوجيما اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.

وتظهر هذه الصورة الجديدة ستة عناصر من قوة "بدري" التي تعد قوة الكوماندوز الخاصة بـ"طالبان" يرفعون علم الحركة فوق تل، وهم مزودون بأسلحة ومعدات متطورة منها أجهزة للرؤية الليلية.

ومن الواضح أن هذه الصورة تمثل استهزاء متعمدا بالصورة المذكورة للجنود الأمريكيين التي أصبحت رمزا لانتصار الولايات المتحدة على اليابان في معركة إيوجيما عام 1945 وإحدى أشهر صور القوات الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية.

This is not the Taliban we know!



In a propaganda photo, members of the Badri 313 Battalion are seen hoisting a Taliban flag in a similar fashion to the six U.S. Marines who raised the U.S. flag on Mount Suribachi during the Battle of Iwo Jima in 1945. pic.twitter.com/QadSC95zhm — Nadim Koteich (@NadimKoteich) August 21, 2021

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة عد الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة التي وقعت في يد "طالبان" عندما سيطرت الحركة خلال فترة وجيزة على أفغانستان بأكملها تقريبا، ومنها العاصمة كابل.

المصدر: وكالات