أستراليا تجلي أكثر من 300 شخص خلال الليل من أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن أستراليا قامت بأربع رحلات جوية إلى كابل ليل السبت لإجلاء أكثر من 300 شخص من هناك.

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وأضاف أنه يوجد بين الناس الذين تم إجلاؤهم أستراليون، وأفغان يحملون تأشيرات، ومواطنون من نيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال موريسون لهيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأحد: "سنواصل إرسال تلك الرحلات والعمل مع شركائنا وحلفائنا".

وتابع: "نحن لا ننقل فقط الأستراليين وحاملي التأشيرات الأفغان لأستراليا، ولكن أيضا مواطنين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا".

وقامت الحكومة الأسترالية حتى الآن بإجلاء أكثر من 550 شخصا من كابل منذ 18 أغسطس الجاري، بما في ذلك الأستراليون وحاملي التأشيرات الأفغان.

وجاءت هذه الأنباء بعد أن طلبت الولايات المتحدة وألمانيا من مواطنيهما الموجودين في أفغانستان تجنب القدوم إلى مطار كابل، بسبب المخاطر الأمنية، في الوقت الذي حاول فيه الآلاف الفرار بعد أسبوع تقريبا من سيطرة حركة طالبان على السلطة في هذا البلد.

المصدر: رويترز