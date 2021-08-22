مقتل 10 أشخاص جراء الفيضانات في الولايات المتحدة

لقي 10 أشخاص على الأقل، بمن فيهم طفلان، مصرعهم جراء الفيضانات التي وقعت في ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة.

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ونقلت قناة "سي أن أن" الأمريكية عن رئيس شرطة مقاطعة هامفريس، كريس ديفيس، أن 31 شخصا آخر لا يزالون في عداد المفقودين.

وبدأ في المقاطعة مساء أمس السبت عمل مركز خاص يساعد الناس في البحث عن أقربائهم وأصدقائهم المفقودين.

وأضافت القناة أن الفيضانات في الولاية سببها هطول الأمطار الغزيرة المستمر منذ الجمعة الماضية، فيما سجلت عدد من مدن الولاية رقما قياسيا من حيث النسبة اليومية لهطول الأمطار. وأعلنت وكالة الطوارئ لولاية تينيسي المستوى الثالث من الخطر، داعية السكان إلى عدم استخدام السيارات وتجنب الطرق التي غمرتها المياه.

وأرسل الحرس الوطني للولاية مروحية لمساعدة المنكوبين، وتشارك المركبات العسكرية في عمليات الإنقاذ.

المصدر: نوفوستي