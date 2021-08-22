ترامب: كل من دخل أفغانستان لم يكن موفقا في ذلك

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي يجب أن يكون جاهزا للعودة إلى أفغانستان.

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وقال ترامب في مظاهرة لأنصاره في ولاية ألاباما: "يجب أن ندخل، علينا أن نعمل ذلك عندما سيكون ذلك صحيحا. والآن من الممكن أن نكون مضطرين للدخول، لأن هذا الرجل الذي يترأس البلاد (بايدن)، اتخذ قرارا هائلا بسحب جيشنا القوي. ومن الممكن أن نكون مضطرين للدخول ثانية. من الممكن لن نكون مضطرين. لكن من الممكن أننا سنكون مضطرين. واذا لستم جاهزين للدخول فلن نرى هؤلاء الـ 45 ألف شخص من جديد". ويرى ترامب أن عدد المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أفغانستان لا يبلغ 10 آلاف شخص بل 45 ألف شخص.

وأضاف: "ّإذا لم يعتقدوا أنكم جاهزين للدخول فلن ترونهم، مهما كان عددهم 10 آلاف أم 45 ألفا".

وعبر ترامب عن اعتقاده أن روسيا التي عانت كثيرا في الماضي من المشاركة في النزاع بأفغانستان، تنوي العودة إلى هذا البلد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. وأوضح: "الآن يدور الحديث عن روسيا. وهي أقل نسخة مما كانت عليه سابقا (في عهد الاتحاد السوفيتي) بسبب أفغانستان. إنها أنفقت العديد من الأموال والسنوات دون تحقيق انتصار في أفغانستان. وكل هذه الأموال التي أنفقتها وكل الأرواح التي فقدتها هي نفس الشيء. وكل ما يجب أن تعمل هو أن تسأل روسيا عن رأيها. سمعت أنهم ينوون العودة الآن. هي لا تتسرع. فكل من دخل (أفغانستان) لم يكن موفقا في ذلك".

المصدر: نوفوستي