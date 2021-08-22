مسلحو "طالبان" يشاهدون مباراة كرة قدم من المدرجات ويسلمون الكأس (فيديو+ صور)

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مسلحين من حركة "طالبان" حضروا مباراة نهائي دوري كرة القدم في مدينة هرات بأفغانستان ثم قدموا كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراة في إطار حملة لتحسين صورتها.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن المباراة أقيمت الجمعة بعد أربعة أيام من دخول "طالبان" إلى كابل وأن مئات المشجعين كانوا في الملعب الذي تم تجديده مؤخرا.

Taliban releases video showing its forces marching through Qalat https://t.co/Xd1nbRGvbO — Makoto Shibata (@bonaponta) August 21, 2021

وكانت المباراة بين فريقي "أتاك إنريجي" و"هارت موني تشارجر"، وفاز فريق "أتاك" بنتيجة 1 - 0 عبر إحراز ضربة جزاء.

وذكرت "ديلي ميل" أن "طالبان" تبذل قصارى جهدها لتصحيح صورتها منذ زحفها إلى العاصمة الأفغانية كابل في الأسبوع الماضي.

المصدر: "ديلي ميل" + "ماركا"