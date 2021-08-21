بدعوة من السعودية.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا حول أفغانستان

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في أفغانستان، وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية.

وقالت المنظمة في بيان لها، يوم السبت: "بناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد 22 أغسطس 2021 في مقر الأمانة العامة، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية".

إقرأ المزيد

وكانت السعودية قد أكدت "وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه".

وأعربت كذلك عن الأمل في أن تعمل حركة "طالبان" وكل الأطراف الأفغانية الأخرى على "حفظ الأمن والاستقرار والأرواح".

المصدر: RT