 
مباشر

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قرب السواحل الفرنسية

أخبار العالم

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قرب السواحل الفرنسية
AFP Sameer Al-DOUMY
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r404

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت بالقرب من سواحل البلاد 102 مهاجر حاولوا عبور بحر المانش الذي يفصل فرنسا عن بريطانيا.

وأشارت الهيئة البحرية الفرنسية لبحر المانش وبحر الشمال، في بيان لها يوم السبت، إلى أنها أنقذت المهاجرين بالقرب من مدينة كاليه الساحلية، وسط ظروف جوية صعبة، دون أن توضح من أين قدم المهاجرون.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من احتمال تنامي الهجرة باتجاه أوروبا بنتيجة احتدام الأوضاع في أفغانستان، حيث استولت حركة "طالبان" على السلطة.

المصدر: RT + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا