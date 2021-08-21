إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قرب السواحل الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت بالقرب من سواحل البلاد 102 مهاجر حاولوا عبور بحر المانش الذي يفصل فرنسا عن بريطانيا.

وأشارت الهيئة البحرية الفرنسية لبحر المانش وبحر الشمال، في بيان لها يوم السبت، إلى أنها أنقذت المهاجرين بالقرب من مدينة كاليه الساحلية، وسط ظروف جوية صعبة، دون أن توضح من أين قدم المهاجرون.

[#Sauvetage] de 102 migrants dans le détroit du Pas-de-Calais par les @SauveteursenMer de @Ville_Boulogne, le patrouilleur Thémis et le RIAS Abeille Languedoc sous la coordination du #CROSS Gris-Nez pic.twitter.com/t5Pmqk3xxY — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 21, 2021

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من احتمال تنامي الهجرة باتجاه أوروبا بنتيجة احتدام الأوضاع في أفغانستان، حيث استولت حركة "طالبان" على السلطة.

المصدر: RT + "رويترز"