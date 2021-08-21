طهران تنفي مقتل مستشار عسكري إيراني في اليمن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، مقتل مستشار عسكري إيراني في اليمن.

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ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، التصريحات الصادرة حديثا عن عضو بحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بشأن مقتل مواطن إيراني في النزاعات اليمنية، واصفا التصريحات بأنها "كاذبة".

ونقلت وكالة "إرنا" عن خطيب زاده قوله إنه "لا يوجد مستشار عسكري إيراني في اليمن، حتى يتم قتله في تفجير قام به مهاجمون في اليمن".

وأضاف أن مثل هذه التصريحات التي "لا أساس لها" لن تغير حقيقة المشهد اليمني إزاء "الهجمات الجبانة للتحالف الذي نصب نفسه ضد الشعب اليمني المضطهد، وإصرار الشعب اليمني على مواجهة العدوان".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية، قتلت مستشارا عسكريا إيرانيا في محافظة مأرب في شمال شرقي البلاد.

المصدر: "إرنا"