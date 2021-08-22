البرازيل تسجل 28388 إصابة و698 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت تسجيل 28388 إصابة جديدة بفيروس كورونا و698 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لبيانات الوزارة، تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 574209 حالات.

وتحتل البرازيل حاليا المركز الثالث عالميا في عدد إصابات فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، بينما تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

المصدر: وكالات