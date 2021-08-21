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مجهولون يسرقون صليبا قرب كنيسة "معجزة تكثير الخبز والسمك" الوارد ذكرها في الإنجيل عند طبريا

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مجهولون يسرقون صليبا قرب كنيسة
AFP THOMAS COEX
كنيسة في الجليل
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أقدم مجهولون على سرقة صليب كان قائما خارج كنيسة في الجليل، في المكان الذي يُعتقد أن المسيح صنع فيه معجزة تكثير الخبز والسمك الوارد ذكرها في الإنجيل.

وأوضح المسؤول في الموقف المقدس، يورغ رويكامب، أن الصليب الحديدي الذي كان مثبتا على صخرة بازلتية أمام كنيسة تكثير الخبز والسمك في الطابغة، على الضفة الشمالية الغربية لبحيرة طبريا في شمال إسرائيل اختفى الخميس.

وندد رويكامب، وهو ممثل الرابطة الألمانية للأراضي المقدسة التي تعود إليها ملكية الموقع، بالعمل "المعادي للمسيحية"، مضيفا أن "هذا دليل على أن أفرادا يمكن أن يتسللوا إلى الكنيسة ويدنسوا ممتلكاتنا".

وأعلنت الشرطة في طبريا في بيان أن تحقيقا فُتح في هذه القضية.

وسبق أن أُضرمت النار في يونيو 2015 في هذه الكنيسة التي بنيت على موقع معجزة تكثير الخبز والسمك.

وعُثر على جدران الموقع يومها على كتابات باللغة العبرية تدعو إلى إزالة الأصنام الوثنية من إسرائيل.

المصدر: "أ ف ب"

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