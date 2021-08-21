موسكو ترد على اتهامات بولندا لها بشأن أزمة الهجرة في أوروبا

رفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات بولندا لموسكو بشأن أزمة الهجرة في أوروبا، مشيرة إلى أن وارسو بالذات لها دور في تلك الأزمة.

وأشارت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، اليوم السبت، إلى أن هناك عدة عشرات من الأشخاص على حدود بولندا مع بيلاروس، بينما انتقل إلى بلدان أوروبا 5.8 مليون شخص تقريبا بين 2015 و2020، معظمهم من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت أن لدى بولندا دورا مباشرا في ذلك، حيث "شاركت بولندا في غزة العراق. وفي هذا البلد لوحده شارك في العملية العسكرية أكثر من 10 آلاف عسكري بولندي مع حساب تبديل الكوادر خلال الفترة من 2002 إلى 2008".

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وتساءلت: "متى ستقدم وارسو تقييما وما سيكون هذا التقييم لألاعيبها وألاعيب الناتو، التي تسببت بأزمة هجرة غير مسبوقة ونزوح الشعوب من قارة إلى أخرى؟".

وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، الذي اتهم روسيا بأنها تسببت بأزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس، مدعيا بأن الأزمة ناجمة عما وصفه بـ "اللعبة القذرة لـ (الرئيس البيلاروسي) لوكاشينكو والكرملين".

المصدر: "نوفوستي"