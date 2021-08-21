ألمانيا.. المرشح لخلافة ميركل يحدد الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي

كشف رئيس حزب "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" في ألمانيا، أرمين لاشيت، برنامجه الانتخابي الذي سيطبقه في حال نجح في خلافة المستشارة أنغيلا ميركل.

وأكد لاشيت خلال فعالية في ألمانيا أن برنامجه يركز على المزيد من التعاون على المستوى الأوروبي، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها ألمانيا داخل حلف "الناتو"، بما في ذلك التعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأبدى لاشيت نيته تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فضلا عن زيادة الدعم المادي والتشريعي والفني للأجهزة الأمنية والشرطة والجيش.

كما أعرب عن رفضه زيادة الضرائب، مشيرا إلى صعوبة الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا الذي "لم يتم التغلب عليه بالكامل بعد".

من جهتها، أبدت ميركل، اليوم السبت، دعما قويا لرئيس حزبها، وأعربت عن "اقتناع تام" بترشحه لخلافتها على رأس المستشارية.

وأثنت خلال مشاركتها للمرة الأولى في الحملة الانتخابية، على الصفات الإنسانية للاشيت القادر على "بناء الجسور بين الناس".

المصدر: وكالات