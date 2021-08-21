رئيس وزراء ماليزيا الجديد يتولى منصبه وسط تصاعد الأزمة الصحية

تولى رئيس وزراء ماليزيا الجديد إسماعيل صبري يعقوب منصبه، اليوم السبت، في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أسوأ موجة لتفشي كورونا، وسط تزايد الغضب من سوء إدارة الجائحة.

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وأدى إسماعيل صبري اليمين الدستورية بالقصر الوطني، بعد أن اختاره الملك عبد الله سلطان أحمد شاه.

وأدى اليمين أمام الملك ومسؤولين آخرين، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.

وكان الملك قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء الجديد سيواجه تصويتا على الثقة في البرلمان للحصول على أغلبيته.

ويبدأ إسماعيل صبري مهام منصبه في وقت تسجل فيه ماليزيا أعلى نسبة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في منطقة جنوب شرق آسيا.

وسجلت ماليزيا 23564 إصابة أمس الجمعة، في رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي، مما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها منذ تفشي الفيروس هناك لأكثر من 1.5 مليون إصابة.

وتصاعد الغضب العام وسط تفشي الإصابات رغم عمليات الإغلاق المتعددة الممتدة وتكثيف حملة التطعيمات.

ورغم أن ماليزيا تجنبت أسوأ موجات الوباء العام الماضي، إلا أن الانتخابات المحلية أدت إلى ارتفاع مطرد للإصابات، وسط تفاقم الوضع بسبب السلالة "دلتا" في الأشهر الأخيرة.

المصدر: رويترز