القوات المسلحة الإيرانية تكشف عن طليعة استراتيجياتها

كشف رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أن "تعزيز القدرة على مهاجمة مراكز التهديد، هي استراتيجية القوات المسلحة الإيرانية".

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وفي بيان له، بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في إيران، قال اللواء محمد باقري: "مما لا شك فيه أن القوات المسلحة الثورية وبناء القوة في البلاد، التي تمثل خط المواجهة الأمامي لتحرك إيران، ومؤشرا على اقتدارها، تعتبر العلم والتكنولوجيا أحد الدوافع والمحركات الرئيسية لتطور البلاد، في الخطوة الثانية من الثورة الإسلامية".

وأكمل باقري: "وفي هذا السياق، فإن القوى العاملة في مجال الصناعة تعتبر نمو وترسيخ الردع في المجال الدفاعي والعسكري في طليعة استراتيجياتها، وتبذل من اجل ذلك مساع متواصلة وجهادا مستمرا، وهي الضامن لقوة واقتدار إيران الإسلامية في هذا المجال".

المصدر: وكالة "فارس"