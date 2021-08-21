"طالبان" تستعد لإعلان نظام سياسي جديد.. أهم ما جرى في أفغانستان وحولها اليوم

تعهدت حركة "طالبان" بالإعلان قريبا عن ملامح النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان، بالتزامن مع زيادة التوترات حول عمليات الإجلاء الغربية المتواصلة من العاصمة كابل.

وفيما يلي أهم ما جرى في أفغانستان وحولها اليوم السبت:

يتبع..