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"طالبان" تستعد لإعلان نظام سياسي جديد.. أهم ما جرى في أفغانستان وحولها اليوم

أخبار العالم

AP Rahmat Gul
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تعهدت حركة "طالبان" بالإعلان قريبا عن ملامح النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان، بالتزامن مع زيادة التوترات حول عمليات الإجلاء الغربية المتواصلة من العاصمة كابل.

وفيما يلي أهم ما جرى في أفغانستان وحولها اليوم السبت:

يتبع..

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