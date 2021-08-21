"طالبان" تستعد لإعلان نظام سياسي جديد.. أهم ما جرى في أفغانستان وحولها اليوم
AP Rahmat Gul
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تعهدت حركة "طالبان" بالإعلان قريبا عن ملامح النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان، بالتزامن مع زيادة التوترات حول عمليات الإجلاء الغربية المتواصلة من العاصمة كابل.
وفيما يلي أهم ما جرى في أفغانستان وحولها اليوم السبت:
- "طالبان" تتعهد بالكشف خلال الأسابيع القليلة القادمة عن إطار حكم جديد "سيحمي حقوق الجميع" في أفغانستان
- النائبة الجمهورية في الكونغرس الأمريكي مارجوري تيلور غرين تطرح ثلاثة مشاريع قرارات تقضي بعزل الرئيس جو بايدن
- "رويترز" نقلا عن مسؤول في "الناتو": نحو 12 ألف شخص أجلوا من أفغانستان منذ سيطرة "طالبان" على كابل
- فرنسا تعلن أنها ستساعد الأفغان الذين أجلوا في كابل ويرغبون في البقاء في أراضيها لفترة طويلة
- نشطاء يتحدثون عن انتزاع قوات المقاومة الشعبية الأفغانية مناطق اندراب وبل حصار وده صلاح في ولاية بغلان من قبضة "طالبان"
- أنباء غير مؤكدة عن اشتباكات بين المقاومة الشعبية و"طالبان" في ولايتي بروان وتخار
- حركة "طالبان" يعلن أن رئيس مكتبها السياسي الملا عبد الغني برادر وصل كابل لبدء مشاورات تشكيل حكومة شاملة
- "إندبندنت": مسلحو "طالبان" يعتدون بالضرب على مواطن بريطاني وزوجته في كابل
- "طالبان" تفيد بأن شقيق الرئيس أشرف غني أعلن مبايعته لها
- وسائل إعلام: "طالبان" احتجزت نحو 150 هنديا قرب مطار كابل
- إندونيسيا تنقل بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى باكستان
- مسؤول في "طالبان" لـ"رويترز": سنواصل سياسة ضبط النفس ولم نخطف أي أجنبي لكننا نستجوب بعضهم
يتبع..