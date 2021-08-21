صاروخان صينيان يدمران هدفين "للجيش الأزرق"

عرض التلفزيون المركزي الصيني، اليوم السبت، مقطع فيديو لتدريبات القوات الصاروخية الصينية التي جرت أثناءها تجارب إطلاق صواريخ برأس حربي تقليدي من نوع جديد.

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وأفادت القناة بأن أول لواء صاروخي غير نووي للقوات الصاروخية الصينية تغلب مؤخرا على الظروف البيئية القاسية والتداخل الكهرومغناطيسي المعقد، وقام بالرد السريع في الصحراء بشمال غربي البلاد، وقام بإطلاق ناجح لصاروخين جديدين.

وأشارت إلى أن كلا الصاروخين أصابا هدفيهما في المواقع الدفاعية لـ "الجيش الأزرق" (الخصم الافتراضي) على بعد مئات من الكيلومترات، ودمرا بفعالية مراكز الاتصال الرئيسية لنظام دفاع "الجيش الأزرق".

وأكدت أن الإطلاق الحالي الناجح ساعد في توسيع أنواع الرؤوس الجديدة للقوات الصاروخية، ورفع قدرة الصواريخ بالرؤوس القتالية التقليدية على شن هجوم عالي الدقة متعدد الأوضاع، وتدمير مراكز الاتصال، وتكامل مكافحة التشويش وتدمير العدو.

ولم تذكر القناة أسماء ومواصفات الصواريخ التي تم الحديث عنها.

المصدر: نوفوستي