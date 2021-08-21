محكمة أمريكية ترفض تعليق الحظر المفروض على طرد المستأجرين من مساكنهم

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، دعوة من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لتعليق وقف طرد المستأجرين الذين يتخلفون عن سداد إيجاراتهم بسبب الأزمة الصحية.

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وكتبت صحيفة "The Hill" أن القرار حول رفض هذه الدعوة تم اتخاذه بسرعة وبموافقة من كل القضاة الثلاثة، مذكرة أن محكمة المقاطعة قد رفضت منذ أسبوع محاولة الرابطة لتعليق هذا الحظر المفروض من قبل المراكز الأمريكية للاشراف على الأمراضي والوقاية منها.

ورحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بقرار المراكز حول تمديد الحظر المفروض على طرد المستأجرين، واصفة إياه بالشرعي.

وجاء في بيان صدر عنها: "يجب على محاكم الولايات والمقاطعات أن تفرض حظرها الخاص (على طرد المستأجرين) وممارسة السياسة التي تعرقل تقديم طلبات من أصحاب العقارات والمستأجرين حول الطرد قبل أن يتقدموا بطلبات (لاستلام الأموال) إلى صندوق الطوارئ لمساعدة الإيجار".

وقررت المراكز الأمريكية للاشراف على الأمراض والوقاية منها سابقا تمديد الحظر المفروض على طرد المستأجرين من منازلهم إلى 3 أكتوبر القادم. وانتهى سريان مفعول الحظر المماثل الذي تم فرضه منذ نحو عام، في 31 يوليو الماضي.

المصدر: تاس