 
مباشر

المكسيك ترجح أن الإصابات والوفيات بكورونا أعلى بكثير من المعلن

أخبار العالم

المكسيك ترجح أن الإصابات والوفيات بكورونا أعلى بكثير من المعلن
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3te

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل أكثر من 21.8 ألف إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

وجاء في بيان وزارة الصحة المكسيكية: "تم تسجيل 21897 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و761 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و197108 إصابات، والوفيات إلى 252080 وفاة".

إقرأ المزيد
المكسيك تكافح موجة جديدة من إصابات كورونا بمستويات يومية قياسية مرتفعة
المكسيك تكافح موجة جديدة من إصابات كورونا بمستويات يومية قياسية مرتفعة

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات أعلى بكثير من المعلن. وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المسجل بنسبة 60 في المئة على الأقل.

وتكافح المكسيك موجة جديدة من الإصابات بكورونا، مع وصول الحالات اليومية لمستويات قياسية مرتفعة، وتجاوز عدد الوفيات الرسمي 252 ألفا، مما يجعلها من بين أكثر دول العالم وفاة بكورونا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا