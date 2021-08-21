 
مباشر

بايدن يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي الوضع في أفغانستان

أخبار العالم

بايدن يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي الوضع في أفغانستان
Reuters ELIZABETH FRANTZ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r3t5

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث التطورات في أفغانستان مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الجمعة، أنهما "بحثا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الكوادر العسكرية والمدنية للبلدين في كابل، الذين يعملون معا على إجلاء مواطنيهم والأفغان الذين دعمونا والناتو بشجاعة في جهودنا العسكرية، وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر".

إقرأ المزيد
بايدن وجونسون يتفقان على عقد اجتماع لـ(G7) الأسبوع المقبل حول أفغانستان
بايدن وجونسون يتفقان على عقد اجتماع لـ(G7) الأسبوع المقبل حول أفغانستان

وأَضاف البيان أن بايدن ودراغي "رحبا بإمكانية صياغة مجموعة السبع الكبار موقفا مشتركا إزاء السياسات الخاصة بأفغانستان خلال الاجتماع الافتراضي الذي من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا في وقت سابق على عقد اجتماع افتراضي لقادة دول مجموعة السبع الكبار لمناقشة الوضع في أفغانستان في أعقاب استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا