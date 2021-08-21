رئيس البرازيل يطالب بعزل قاض يقود تحقيقا معه

طالب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مجلس الشيوخ الفدرالي بعزل القاضي في المحكمة الفدرالية العليا، أليشاندري دي موراييس، الذي يقود تحقيقا بحقه.

ووجه بولسونارو إلى مجلس الشيوخ الفدرالي، وهو الغرفة العليا للبرلمان، دعوة لمنع دي موراييس من تولي أي مناصب حكومية خلال 8 سنوات، متهما إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، رودريغو باتشيكو، إنه سينظر في هذا الطلب لكنه لا يرى أسسا لإقالة القاضي من منصبه.

ويقود دي موراييس 2 من 4 تحقيقات تجريها المحكمة الفدرالية العليا بحق الرئيس البرازيلي، وهما يخصان قضية نشر "أخبار كاذبة" حول "ضعف" نظام التصويت الإلكتروني أمام الاحتيال ومسألة انتقادات بولسونارو إلى المحكمة الانتخابية العليا.

المصدر: وكالات