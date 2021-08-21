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البنتاغون: استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب

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البنتاغون: استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابل من فندق قريب
Reuters US AIR FORCE
وحدات بالقوات الأمريكية في مطار كابل.
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ذكر البنتاغون أن الجيش الأمريكي استخدم 3 طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل أمريكيين إلى المطار في كابل من موقع قريب منه.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن 3 مروحيات نقلت 169 مواطنا أمريكيا من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

وذكر أنه تم اتخاذ قرار يوم الخميس باستخدام طائرات الهليكوبتر بسبب عدم استطاعة الأمريكيين الوصول إلى بوابة المطار، وقامت المروحيات بنقلهم من فندق بارون القريب.

وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتقادات لطريقة معالجته للانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي شابته الفوضى.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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