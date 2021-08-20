بصورة واحدة.. أوضاع صعبة للأفغان بانتظار الإجلاء من كابل

نشرت مراسلة قناة "سي إن إن" الأمريكية في كابل كلاريسا وارد صورة من مطار العاصمة الأفغانية يظهر فيها أفغان ينامون على الأرض في انتظار عملية الإجلاء.

وكتبت الصحفية على "تويتر"، يوم الجمعة: "يحاول الأفغان الذين يجري إجلاؤهم أن يناموا على الحصى مع طائرات "سي 17" خلفهم. وهذه ليلة باردة وهناك صوت صاخب للغاية".

Afghan evacuees try to sleep on the gravel with C17’s in the background. It’s a chilly night and incredibly loud, especially after 14 hours. One Afghan acquaintance tells me “it’s an insult to human dignity… I don’t know why the Americans are doing this.” Photo @BrentSwailsCNNpic.twitter.com/iqXl1nFkiY — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

وأرفقت المراسلة تغريدتها بصورة.

إقرأ المزيد

وأضافت أن أحد معارفها الأفغان قال لها إن "هذه إهانة للكرامة الإنسانية... وأنا لا أعرف لماذا الأمريكيون يقومون بذلك".

وكانت عمليات الإجلاء قد توقفت بمطار كابل يوم الجمعة لعدة ساعات. وقال تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية إن التوقف مرتبط بعجز قطر عن استقبال الرحلات التي تنقل الأفغان.

المصدر: RT