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بصورة واحدة.. أوضاع صعبة للأفغان بانتظار الإجلاء من كابل

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بصورة واحدة.. أوضاع صعبة للأفغان بانتظار الإجلاء من كابل
Reuters US MARINES
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نشرت مراسلة قناة "سي إن إن" الأمريكية في كابل كلاريسا وارد صورة من مطار العاصمة الأفغانية يظهر فيها أفغان ينامون على الأرض في انتظار عملية الإجلاء.

وكتبت الصحفية على "تويتر"، يوم الجمعة: "يحاول الأفغان الذين يجري إجلاؤهم أن يناموا على الحصى مع طائرات "سي 17" خلفهم. وهذه ليلة باردة وهناك صوت صاخب للغاية".

وأرفقت المراسلة تغريدتها بصورة.

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وأضافت أن أحد معارفها الأفغان قال لها إن "هذه إهانة للكرامة الإنسانية... وأنا لا أعرف لماذا الأمريكيون يقومون بذلك".

وكانت عمليات الإجلاء قد توقفت بمطار كابل يوم الجمعة لعدة ساعات. وقال تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية إن التوقف مرتبط بعجز قطر عن استقبال الرحلات التي تنقل الأفغان.

المصدر: RT

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