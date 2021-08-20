مواقع "طالبان" تختفي من الإنترنت والسبب غير واضح

اختفت المواقع الرسمية الإلكترونية لحركة "طالبان" الأفغانية من شبكة الإنترنت في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ولم يتضح بعد ما إذا كان اختفاء تلك المواقع يرجع إلى خطأ فني أم أمر آخر.

وتدير "طالبان" مواقع منفصلة بخمس لغات هي الباشتو والعربية والأوردو والدرية والإنجليزية، وبدا من غير الممكن الوصول للمواقع الخمسة اليوم الجمعة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشر نبأ اختفاء تلك المواقع.

المصدر: "رويترز"