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واشنطن: نتعامل بجدية شديدة مع تقارير عن تعرض أمريكيين للضرب في أفغانستان

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واشنطن: نتعامل بجدية شديدة مع تقارير عن تعرض أمريكيين للضرب في أفغانستان
Reuters
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس.
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تتعامل "بجدية شديدة" مع تقارير عن تعرض أمريكيين لاعتداءات في العاصمة الأفغانية كابل.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، إن واشنطن تتعامل "بجدية شديدة" مع التقارير التي تحدثت عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في كابول وكذلك عن قمع حركة "طالبان" صحفيين.

وأضاف برايس أن "طالبان" أكدت لواشنطن أنها ستسمح للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بفعل ذلك بعد 31 أغسطس.

وقال برايس إن عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستقبل أو ستستقبل قريبا بشكل مؤقت أمريكيين وربما آخرين ممن يتم إجلاؤهم من كابل، على أراضيها.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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