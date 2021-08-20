اليونان تضع سياجا ونظام مراقبة لمنع تدفق المهاجرين الأفغان عبرها إلى أوروبا

أكملت اليونان وضع سياج بطول 40 كيلومترا على حدودها مع تركيا وذلك لمنع طالبي لجوء محتملين من محاولة الوصول إلى أوروبا بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان.

وإضافة إلى السياج طبقت اليونان نظاما جديدا للمراقبة.

وبعد زيارة منطقة إيفروس اليوم الجمعة مع وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة، قال وزير حماية المواطنين ميخاليس كريسوديس، إن حدود بلاده ستبقى "آمنة ومصونة" وإنها لا يمكن أن تنتظر التأثير المحتمل بشكل سلبي.

وأضاف الوزير اليوناني أن الأزمة الأفغانية خلقت "احتمالات لتدفق المهاجرين".

إقرأ المزيد

وأعلن مكتب رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس أن الأخير بحث الوضع في أفغانستان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم الجمعة.

ودعا أردوغان إلى تقديم العون لأفغانستان وإيران، وهي طريق رئيسي للأفغان إلى تركيا، وإلا فستكون موجة الهجرة الجديدة "حتمية". حسب الرئيس التركي.

وأثارت الأحداث في أفغانستان مخاوف الاتحاد الأوروبي من تكرار أزمة اللاجئين عام 2015، عندما فر نحو مليون شخص من الحرب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى إلى اليونان من تركيا قبل السفر شمالا إلى دول أكثر ثراء.

المصدر: "رويترز"