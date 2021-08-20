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بريطانيا تسجل 37314 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة

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بريطانيا تسجل 37314 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة
Reuters /FW1F/Tomasz Janowski
تدابير احترازية ضد كورونا في بريطانيا
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أظهرت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن بريطانيا سجلت 37314 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و114 وفاة.

وكانت بريطانيا قد سجلت أمس الخميس 36572 إصابة و113 وفاة بمرض كوفيد-19.

وتزداد الإصابات بشكل مطرد هذا الشهر بعد أن رفعت بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الرامية لاحتواء المرض في منتصف يوليو.

وارتفعت الإصابات المسجلة بنسبة عشرة بالمئة تقريبا في الأسبوع الماضي عن الأيام السبعة السابقة له.

المصدر: "رويترز"

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