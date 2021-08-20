إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقات مع تركيا للتعاون في التنمية المائية والدفاع

أعلنت الحكومة الإثيوبية أن زيارة رئيس وزراء البلاد، أبي أحمد، إلى تركيا كانت ناجحة، وشهدت توقيع اتفاقيات عدة بين الطرفين بما في ذلك في مجالي الدفاع والتنمية المائية.

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ووصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس، زيارة أبي الى تركيا بأنها "ناجحة"، حيث وقعت الدولتان على اتفاقيات للتعاون في مجالي التنمية المائية والدفاع.

وأشار إلى أن أبي قد أستقبل بحفاوة من قبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مضيفا أن الزعيمين تبادلا خلال الزيارة الرؤى حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مستشهدين بالعلاقات التاريخية بينهما.

وبحسب المتحدث الرسمي، أظهر أبي وأردوغان التزاما بتعزيز العلاقات الثنائية في المستقبل.

وقد عقدت مناقشات بين رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس التركي حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية وكذلك اتفاقيات التعاون وقعت بين الحكومتين في مجالات شملت التنمية المائية والدفاع.

وسبق أن قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن أديس أبابا تولي أهمية كبيرة للصداقة والشراكة مع تركيا، التي أكد أنها تتمتع بنفوذ دولي ولها دور في هيكلة العلاقات العالمية، وصرح بعد عودته: "إثيوبيا لن تنسى أبدا التعاون في الفترة الحرجة الذي قدمه لنا شعب وحكومة تركيا".

ولم تكشف إثيوبيا تفاصيل الاتفاقات التي تم توقيعها في الوقت الذي تشهد علاقاتها مع مصر والسودان توترا كبيرا بسبب مشروع سد النهضة الكبير في النيل الأزرق.

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية" + وكالات