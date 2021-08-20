مسؤول: قائد أمريكي يأمر باستئناف رحلات الإجلاء من أفغانستان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن القائد الأمريكي على الأرض في أفغانستان أمر اليوم الجمعة باستئناف رحلات الإجلاء بعد توقف قصير.

وأضاف المسؤول أنه "كان هناك توقف قصير للعمليات، لأننا قمنا بإجلاء عدد كبير للغاية أمس، وكان هناك بعض الدعم إذ تمت إجراءات بعض الأشخاص في دول ثالثة. أصدر القائد على الأرض أمرا باستئناف العمليات".

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وكان البنتاغون قد صرح بأن الولايات المتحدة تعتزم إجلاء ما يصل إلى 5 آلاف شخص يوميا من أفغانستان.

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع قناة ABC هذا الأسبوع بأن هناك ما بين 10 و15 ألف أمريكي في أفغانستان بانتظار الإجلاء، إضافة إلى ما بين 50 و65 ألف أفغاني ممن تعاونوا مع الولايات المتحدة وأفراد عائلاتهم.

المصدر: "رويترز"