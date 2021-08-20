شاهد.. شرطة كولومبيا تعتقل رئيس عصابة المخدرات الملقب بـ"الخنجر" خلال حفل زفافه

اعتقلت شرطة مكافحة المخدرات الكولومبية رئيس عصابة تجارة المخدرات الكولومبي، لويس دانيال سانتانا هيرنانديز، أثناء حفل زواجه مباشرة داخل كنيسة.

ونشرت الحكومة الكولومبية مقطع فيديو يوثق ضباط مكافحة عصابات المخدرات وهم يقتربون من سانتانا، البالغ 24 عاما والمعروف بلقب "الخنجر" لوحشيته، بينما هو يقف بالقرب من هيكل الكنيسة مرتديا بدلة زفاف داكنة ويتبادل وعود الزواج.

ورد رئيس عصابة المخدرات، الذي كان يرتدي بدلة زفاف داكنة مع قرنفل أبيض على طية صدره، على اعتقاله بابتسامة بينما يخبره المدعون أنه تم القبض عليه.

Luis Daniel Santana Hernández, buscado mediante orden judicial desde 2017, habría evadido varios procedimientos en su contra y se resguardaba en las montañas de Antioquia para evitar su detención. Sin embargo, acción interinstitucional permitió su captura en iglesia de Uramita. pic.twitter.com/uYbcVP0zj7 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 19, 2021

وبدأت عدة سيدات من أسرته الصراخ أثناء اقتياده من الكنيسة، بينما حاولت امرأة يعتقد أنها حماته تحريره من أيدي عناصر الشرطة.

ويبدو أنه كان مقتنعا بأن السلطات تخلت عن إلقاء القبض عليه، وخرج من مخبئه للاحتفال بزواجه في كنيسة صغيرة في بلدة أوراميتا الصغيرة.

و"الخنجر" هارب من العدالة منذ عام 2017 ويعتقد أنه كان مختبئا في منطقة جبلية في ولاية أنتيوكيا الكولومبية.

المصدر: وكالات