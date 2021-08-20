روسيا: سننطلق من التزاماتنا الدولية فيما يخص استقبال اللاجئين من أفغانستان

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ستنطلق فيما يخص ملف استقبال اللاجئين الأفغان من التزاماتها في إطار القانون الإنساني الدولي.

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وقال لافروف، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تنوي استقبال اللاجئين من أفغانستان: "ننطلق حصرا من التزاماتنا الدولية في إطار القانون الإنساني الدولي".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، كثفت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان" انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

ودفعت هذه التطورات عشرات آلاف الأفغان إلى الفرار من البلاد وسط مخاوف متزايدة في أوروبا من مواجهتها تدفقا جديدا من اللاجئين.

المصدر: وكالات