مسؤول من "طالبان": أعضاء الحركة لا يمنعون الأفغان من مغادرة كابل

قال مسؤول من "طالبان" الأفغانية، اليوم الجمعة، إن أعضاء الحركة لا يمنعون الأفغان من مغادرة البلاد عبرة مطار العاصمة كابل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم تكشف اسمه قوله "نحن نبعد من ليس لديهم أوراق السفر القانونية، لكنهم يزيدون الفوضى عند بوابة مطار كابل".

وكان مسؤول في حلف شمال الأطلسي قال في وقت سابق من اليوم إن أكثر من 18 ألف شخص تم نقلهم جوا من كابل منذ استيلاء "طالبان" على عاصمة أفغانستان، لكن آلاف الأشخاص المتلهفين للفرار من البلاد ما زالوا يحتشدون في المطار.

المصدر: "رويترز"