سفير روسيا لدى أفغانستان: أي مقاومة لـ"طالبان" محكوم عليها بالفشل

أشاد السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، اليوم الجمعة، بأداء حركة "طالبان" منذ توليها السلطة، قائلا إنه ليس هناك أي بديل لها وإن أي مقاومة لها محكوم عليها بالفشل.

وقال متحدثا لوكالة "رويترز" من كابل عبر تطبيق "زووم"، إن الموقف الأمني في العاصمة أفضل كثيرا مما كان عليه قبل استيلاء "طالبان" على السلطة، وتحدث بتفاؤل عن المستقبل قائلا إن "المزاج العام في كابل يمكن وصفه بأنه أمل حذر".

وأضاف: "كان هناك نظام سيء وقد اختفى والناس يشعرون بالأمل. يقولون لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ مما كان وبالتالي عليه أن يكون أفضل. لكن ذلك اختبار آخر على طالبان النجاح فيه. بعد أن تعيد النظام، عليها أن تبدأ في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح جيرنوف أن الحقائق تغيرت على الأرض وأن "طالبان" قطعت عددا من الوعود المشجعة، كما شكك في فكرة أن كل الأفغان يريدون الفرار من البلاد بسبب الحركة.

وقال عن الخروج الجماعي الفوضوي: "الكثيرون يعتبرون الموقف الراهن فرصة محتملة لبدء حياة جديدة (في الغرب)، وربما ذلك ليس مرتبطا بطالبان".

المصدر: "رويترز"