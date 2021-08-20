حكومة إثيوبيا تنفي اتهامات الولايات المتحدة بمنع إيصال المساعدات إلى تيغراي

نفت الحكومة الإثيوبية صحة الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة بمنع نقل المساعدات الإنسانية إلى منطقة النزاع المسلح في تيغراي.

إقرأ المزيد

وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا، في تصريح صحفي أدلت به اليوم الجمعة: "الأمر ليس كذلك".

وأوضحت بيلين أن الحكومة الإثيوبية تسمح لقافلات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى تيغراي، لكنها شددت على أن الأمن "يمثل أولوية لا يمكن تهديدها".

كما قال مكتب رئيس الوزراء عبر "تويتر" إن 318 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى عاصمة تيغراي ميكيلي حتى 19 أغسطس.

وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، حذرت من أن المساعدات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع لدى الملايين من الجوعى الذين تفرض عليهم الحكومة الإثيوبية الحصار في إقليم تيغراي.

وقالت باور، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، إن أقل من 7% من المساعدات الغذائية المطلوبة وصلت إلى منطقة تيغراي التي يبلغ تعداد سكانها نحو ستة ملايين نسمة، وإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من منظمات المساعدة "قد استنفدت مخزون المواد الغذائية لديها في تيغراي بعد تسعة أشهر من الحرب".

المصدر: وكالات