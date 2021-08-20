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فريق دفاع الأمريكي المسجون في روسيا المدان بالتجسس يوجه التماسا للمحكمة

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فريق دفاع الأمريكي المسجون في روسيا المدان بالتجسس يوجه التماسا للمحكمة
Sputnik Владимир Песня
المواطن الأمريكي، بول ويلان، المسجون في روسيا بعد إدانته بالتجسس.
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وجه فريق الدفاع عن المواطن الأمريكي، بول ويلان، المسجون في روسيا بعد إدانته بالتجسس، التماسا إلى القضاء الروسي لترحيله إلى الولايات المتحدة ليقضي هناك عقوبته.

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وذكر محاميا ويلان، فلاديمير جيريبينكوف وأولغا كارلوفا، لوكالة "إنترفاكس" أنهما وجها الطلب إلى محكمة مدينة موسكو، وأكدا أن ويلان يريد أن يحضر بنفسه جلسة النظر في الالتماس.

ونقلت وكالة "تاس" أن مكتب محكمة مدينة موسكو سجل الالتماس، لكنه رفض كشف موعد النظر في هذا الطلب لأن القضية مصنفة سرية.

واحتجزت السلطات الروسية ويلان، الذي لديه الجنسيات الأمريكية والكندية والإيرلندية والبريطانية وسبق أن خدم في قوات المشاة البحرية الأمريكية، في أغسطس 2018، وتمت لاحقا إدانته بتهم التجسس مع إصدار قرار بسجنه مدة 16 عاما.

المصدر: وكالات روسية

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