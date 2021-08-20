إندونيسيا تعتقل 53 شخصا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم في عيد الاستقلال

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الجمعة إنها اعتقلت 53 متشددا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال هذا الأسبوع.

وأضافت الشرطة أن بعض المعتقلين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" أو "جماعة أنصار الدولة" التي تستلهم فكر ونهج تنظيم "داعش" وأُنحي عليها باللائمة أيضا في تفجير كنيسة بجزيرة سولاويسي في مارس".

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أرجو يوونو، للصحفيين إن الاعتقالات جرت في 11 مقاطعة في الأسبوع السابق ليوم الاستقلال بإندونيسيا الذي حلت ذكراه الثلاثاء الماضي.

وأضاف: "كانوا يتعقبون أشخاصا من الحكومة.. وكانوا يريدون استغلال زخم عيد الاستقلال" دون أن يحدد أسماء.

وقال إن الشرطة صادرت أسلحة وذخائر وصناديق تبرعات تستخدم في جمع الأموال.

ومن بين الهجمات التي شنها متشددون في إندونيسيا تفجيرات بالي في 2002 التي يعتقد أن الجماعة الإسلامية كانت العقل المدبر لها. وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 200 بينهم عشرات الأستراليين.

المصدر: وكالات