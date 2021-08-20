وزيرة: 700 هولندي موجودون في أفغانستان والفوضى تعم المطار

قالت وزيرة الخارجية الهولندية، إن الفوضى التي تعم مطار كابل تعني أن لا دولة تعلم أي طائرة استقلها مواطنوها، وأشارت إلى أن أكثر من 700 هولندي لا يزالون في أفغانستان بحاجة للإجلاء.

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وأضافت الوزيرة سيجريد كاج، أن "بلادها تعمل من كثب مع ألمانيا وبريطانيا فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، لكن وصول المطلوب إخراجهم إلى مطار كابل عملية غير مضمونة بسبب نقاط التفتيش التي أقامتها حركة طالبان".

وتابعت أنه إضافة إلى ذلك "فبسبب الفوضى في المطار ليس لدينا في الوقت الراهن صورة واضحة عن الطائرات التي استقلها مواطنونا أو مواطنو الدول الأوروبية الأخرى أو دول حلف شمال الأطلسي أو الأفغان، لا تعلم أي دولة".

وأضافت للصحفيين في لاهاي "نعلم أن هناك حاليا ما يزيد على 700 هولندي لا يزالون في أفغانستان، الكثيرون ذهبوا فيما يبدو لزيارة أسرهم رغم التحذيرات شديدة الوضوح من الذهاب وعلينا إعادتهم".

وأمرت الخارجية الهولندية رعاياها بمغادرة أفغانستان في 12 أغسطس، وأجلت أغلب الموظفين الدبلوماسيين في 15 أغسطس، لكن السفير وفريقا صغيرا عادوا في السابع عشر من الشهر للإشراف على عمليات الإجلاء، إضافة إلى قوة حماية مؤلفة من 62 جنديا.

وتسير هولندا رحلات باستخدام طائرتي نقل عسكريتين من طراز "سي-130"، كما تعمل على إجلاء مجموعة مؤلفة من نحو ألف أفغاني من بينهم من عملوا مع أفرادها كمترجمين وأسرهم.

المصدر: "رويترز"