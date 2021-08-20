وزراء خارجية "الناتو": سنواصل دعم استقرار أفغانستان ولن نسمح لأي إرهابي بتهديدنا

اجتمع وزراء خارجية دول حلف "الناتو"، اليوم الجمعة، لمناقشة الأوضاع في أفغانستان، مؤكدين مواصلة الحلف "دعم استقرار وازدهار أفغانستان".

وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن "قلقهم العميق إزاء الأحداث الخطيرة في أفغانستان والتقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان"، وشددوا على ضرورة "وضع حد فوري للعنف".

ودعا الوزراء "جميع الأطراف في أفغانستان إلى العمل بحسن نية لتأسيس حكومة شاملة وتمثيلية، بما في ذلك المشاركة الهادفة للنساء ومجموعات الأقليات"، مؤكدين أنه "يجب على أي حكومة أفغانية مستقبلية أن تلتزم بالتزامات أفغانستان الدولية".

وأشار البيان إلى أنه "على مدى السنوات العشرين الماضية، نجحنا في حرمان الإرهابيين من ملاذ آمن في أفغانستان يمكنهم من خلاله التحريض على الهجمات. لن نسمح لأي إرهابي بتهديدنا. نبقى ملتزمين بمكافحة الإرهاب بعزم وتصميم وتضامن".

ولفت إلى أن الحلف "سيواصل تعزيز استقرار وازدهار أفغانستان ومعالجة المسائل الحرجة التي تواجه البلاد والمنطقة في المستقبل القريب وما بعده، بما في ذلك من خلال تعاوننا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

المصدر: RT