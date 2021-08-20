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بوتين يلتقي الملك عبد الله الثاني في روسيا الاثنين

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بوتين يلتقي الملك عبد الله الثاني في روسيا الاثنين
Sputnik
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يستقبل في الكرملين العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عام 2017.
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أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري يوم الاثنين المقبل لقاء في روسيا مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط أن يزور العاهل الأردني روسيا الأسبوع المقبل: "نعم، وسيتم عقد لقاء عمل (مع الرئيس بوتين) في يوم الاثنين".

وسبق أن نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، الخميس، عن عدة مصادر أن العاهل الأردني سيزور الأسبوع المقبل موسكو للقاء الرئيس الروسي.

وعقد آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله الثاني في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.

المصدر: وكالات

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