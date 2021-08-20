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محكمة أمريكية تنظر في دعوى من المكسيك ضد صانعي أسلحة أمريكيين

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محكمة أمريكية تنظر في دعوى من المكسيك ضد صانعي أسلحة أمريكيين
Reuters DB
الأسلحة في المكسيك
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قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن محكمة فيدرالية أمريكية بولاية ماساتشوستس وافقت على النظر في دعوى رفعتها الحكومة المكسيكية ضد مصنّعي أسلحة في الولايات المتحدة.

وقال إبرارد في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "إنها خطوة أولى كبيرة. الآن يأتي الإخطار والإجراءات القانونية. نحن نتقدم".

وتتهم المكسيك صانعي الأسلحة الأمريكيين بممارسات تجارية طائشة تزيد مما تصفه بـ "سيل" الأسلحة غير المشروعة لعصابات المخدرات المكسيكية العنيفة، ما أدى إلى مقتل الآلاف.

المصدر: "رويترز"

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