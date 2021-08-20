محكمة أمريكية تنظر في دعوى من المكسيك ضد صانعي أسلحة أمريكيين

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن محكمة فيدرالية أمريكية بولاية ماساتشوستس وافقت على النظر في دعوى رفعتها الحكومة المكسيكية ضد مصنّعي أسلحة في الولايات المتحدة.

وقال إبرارد في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "إنها خطوة أولى كبيرة. الآن يأتي الإخطار والإجراءات القانونية. نحن نتقدم".

La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos. pic.twitter.com/aKasaCrZmo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 20, 2021

وتتهم المكسيك صانعي الأسلحة الأمريكيين بممارسات تجارية طائشة تزيد مما تصفه بـ "سيل" الأسلحة غير المشروعة لعصابات المخدرات المكسيكية العنيفة، ما أدى إلى مقتل الآلاف.

المصدر: "رويترز"