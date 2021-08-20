انطلاق المباحثات بين بوتين وميركل في الكرملين

انطلقت في الكرملين، اليوم الجمعة، المباحثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وأعلن الرئيس بوتين قبل بداية المباحثات أن ألمانيا لا تزال أحد الشركاء الرئيسين لروسيا في أوروبا والعالم.

وقال: "أريد أن أشير إلى أن ألمانيا لا تزال أحد الشركاء الرئيسيين بالنسبة لنا في أوروبا والعالم كله على حد سواء. بما في ذلك بفضل جهودكم بصفتكم مستشارة ألمانيا خلال السنوات الـ16 الماضية. ومن وجهة نظر بلدان العالم تعد ألمانيا شريكا اقتصاديا وتجاريا ثانيا بالنسبة لنا بعد الصين. وبغض النظر عن التراجع الجدي في هذا المجال عام 2020، سجلنا زيادة مضاعفة تقريبا في حجم التبادل التجاري في النصف الأول من العام الجاري".

وعبر بوتين عن ثقته بأن زيارة ميركل إلى روسيا لن تكون مجرد زيارة وداع لمنصبها بل ستكون مليئة بالمحتوى الجاد.

من جهتها أكدت ميركل أن روسيا وألمانيا تنويان تطوير الحوار بينهما بالرغم من وجود الخلافات في العلاقات بين البلدين.

وأفاد الكرملين سابقا بأن ميركل وبوتين سيناقشان آثناء مباحثاتهما وضع وآفاق تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أهم القضايا الدولية والإقليمية.

المصدر: نوفوستي