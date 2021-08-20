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روسيا: الاستجابة المناعية إثر التطعيم المدمج بـ"سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" تبلغ 100%

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روسيا: الاستجابة المناعية إثر التطعيم المدمج بـ
Reuters Ognen Teofilovski
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن اختبارات التطعيم المدمج ضد فيروس كورونا بلقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" أظهرت الفعالية العالية لهذا الأسلوب.

وأشار صندوق الاستثمارات المباشرة اليوم الجمعة إلى أن النتائج الأولية للاختبارات السريرية للتطعيم المدمج التي جرت في أذربيجان تظهر أن التطعيم تسبب بظهور استجابة مناعية (متمثلة بظهور الأجسام المضادة للفيروس) لدى 100% من المشاركين.

ولفت صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أنه أصبح أول جهة في العالم عرض على منتجي اللقاحات اختبار التطعيم المدمج بـ"سبوتنيك V" ولقاحاتهم.

وانطلقت الاختبارات المشتركة بين الصندوق الروسي وشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية في فبراير العام الماضي وتجري في الإمارات والأرجنتين أيضا.

المصدر: RT

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