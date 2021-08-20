"تايمز أوف إسرائيل": ملك المغرب يبعث رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ملك المغرب محمد السادس، بعث رسالة للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، أعرب فيها عن أمله بأن "تشجع العلاقات الإسرائيلية المغربية سلاما إقليميا واسعا".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن رسالة ملك المغرب جاءت ردا على رسالة من هرتصوغ نقلها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي زار المغرب الأسبوع الماضي.

وقال في الرسالة: "أنا راض عن الخطوات المتخذة لاستئناف العلاقات بين بلدينا وأعتقد أننا سنحافظ على هذا الزخم لدفع آفاق السلام لجميع شعوب المنطقة".

وقالت الصحيفة إن الملك المغربي لم يرد في الرسالة على الدعوة التي وجهها له هرتسوغ بزيارة إسرائيل.

يشار إلى أنه، افتتح مؤخرا، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، في زيارة له إلى المغرب استغرق يومين، كانت هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي للمغرب منذ عام 2003.

ووقع الجانبان اتفاقية خدمات جوية، واتفاقية أخرى للتعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب، كما وقعا مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية.

ويذكر أن إسرائيل اتفقت مع المغرب في ديسمبر على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة الرحلات الجوية المباشرة، بموجب اتفاق، بوساطة أمريكية قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واعترفت فيه واشنطن أيضا بسيادة المغرب على الصحراء.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"