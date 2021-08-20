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البعثة الأممية لمساعدة أفغانستان: نعمل على إقامة علاقات مع طالبان

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البعثة الأممية لمساعدة أفغانستان: نعمل على إقامة علاقات مع طالبان
AFP
رئيسة البعثة الأممية لمساعدة أفغانستان ديبورا لايونس
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أفادت ديبورا لايونس، رئيسة البعثة الأممية لمساعدة أفغانستان "UNAMA"، اليوم الجمعة، بأن البعثة تواصل العمل من أجل إقامة العلاقات مع زعماء حركة طالبان.

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وقالت في مؤتمر صحفي: "تواصل البعثة الأممية لمساعدة أفغانستان عملها من أجل إقامة علاقات مع زعماء حركة طالبان وذلك لمواصلة تقديم الخدمات المهمة حيويا".

وأضافت أن عددا من هؤلاء الزعماء لا يزال متواجدين في دول مختلفة حتى الآن.

وسبق أن وصل عدد من موظفي البعثة الأممية إلى مدينة ألماتي بكازاخستان حيث ستواصل نشاطها. وأوضحت لايونس: "إذا سمح به الوضع فسوف يعمل موظفونا الدوليون بين كابل وألماتي. ويجب أن نقتنع بأن البعثة يمكنها العودة إلى أفغانستان، حالما سمح الوضع بذلك".

المصدر: تاس

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